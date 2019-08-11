HABER

Hatay’da mezarlıklar doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Hatay’da, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklar dolup taştı.Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, cami çıkışı Asri Mezarlığa akın etti.

Hatay’da, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklar dolup taştı.
Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, cami çıkışı Asri Mezarlığa akın etti. Şehit mezarlarına Türk bayrakları koyulurken, şehit aileleri dualar edip, şehitlerin kabri başında Kuran okudu. Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz da şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktı.
Mezarlık girişlerinde satılan çiçeklerden alan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip çiçekler bırakıp dua okudu.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Beylikdüzü’nde en temiz kurbanlık çadırı ödüllendirildiBeylikdüzü’nde en temiz kurbanlık çadırı ödüllendirildi
Sivas'ta traktörlü, buldozerli kurban kesimiSivas'ta traktörlü, buldozerli kurban kesimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı! İstanbullular akın etti

İstanbul'da bayram heyecanı!

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Kurban bayramı mesajları 2019: Bayram mesajları ile sevdiklerinize dualarınızı, iyi dileklerinizi paylaşın

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten bayramda trafik uyarısı

Ömer Çelik’ten bayramda trafik uyarısı

Günlük burç yorumları 11 Ağustos Pazar - Bayramın ilk gününde burçlar!

Bayramın ilk gününde burçlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.