Hatay'da muz kesimi başladı

Ufuk AKTUĞ/ ARSUZ (Hatay),(DHA)- TÜRKİYE'nin üçüncü büyük muz üretim merkezi Hatay'ın Arsuz ilçesinde ilk muz kesimi törenle başladı.

Arsuz'un Üçgüllük Mahallesi’nde muz üreticisi Rasim Satmaz'ın bahçesinde düzenlenen ilk kesim törenine Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz, İlçe Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Celile Tuğba Cengiz, Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Nal ile muz üreticileri katıldı. Kaymakam Sarı ile beraberindeki heyet, seradan ilk muzların kesimini kendisi yaptı. Kaymakam Musa Sarı, turizm şehri olarak anılan Arsuz’un balıkçılık, doğa ve su sporlarının yanı sıra tarımın da cenneti olduğunu belirtti. Sarı, "Arsuz Türkiye'nin maydanoz ihtiyacının yüzde 30'unu karışlıyor. Bunun yanı sıra her geçen yıl gelişen büyüyen bir de muz üretimimiz var. Belki Antalya'ya rakip olmaya başladık. Muzlarımız ithal muz ayarında kaliteli ve piyasa sorunu yok. Şu anda 28 üreticimizle 600 dönüme yakın muz üretim alanımız var. Her geçen yıl da gelişiyor. Kalkınma Ajansı ve Ziraat Bankası’nın çeşitli desteklerinden de yeni sera kurulumları ile modernizasyon çalışmaları yapılıyor" dedi.

YILLIK ÜRETİM 4 BİN TONUN ÜZERİNDE

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Arsuz ilçesi sınırlarının dışında Reyhanlı ve Kırıkhan bölgelerinde de muz seralarının kurulmaya başlandığını söyledi. Çolakoğlu, Antalya ve Mersin'in ardından Hatay'ın Türkiye'nin üçüncü muz üretim merkezi olduğunu belirterek, "Her geçen yıl üretim alanlarımız genişliyor ve artıyor. Şu anda ağacındaki fiyatı 5-6 TL. Hatay'da 4 bin tonun üzerinde muz üretimimi bekliyoruz" dedi.

