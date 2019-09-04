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Hatay'da nehre giren çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:32 | Son Güncelleme

Hatay'da nehre giren çocuk boğuldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

Güzelburç Mahallesi'nde iki arkadaşıyla serinlemek için nehre giren Suriyeli uyruklu Mahmud Sattuf Almaç (11), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Gözden kaybolan çocuğun bulunması için bölgeye sahil güvenlik ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

Yapılan aramalarda Almaç'ın suya girdiği bölgenin yakınlarında cesedi bulundu.

Çocuğun cesedi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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boğulma hatay

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