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Hatay'da Noel ayini

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 21:47 | Son Güncelleme

Hatay'da Noel ayini

Hatay'da, Noel dolayısıyla Antakya ve İskenderun'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi.

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayini, kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti. Ayinde ilahiler okundu, mum yakılıp dua edildi.

Törene Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir de katıldı.

Ayin sonunda kilise bahçesinde havai fişek gösterisi sunuldu.

Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayine her din ve mezhepten çok sayıda vatandaşın katıldığını belirtti.

Ayinde ülke ve dünya barışı için dua ettiklerini ifade eden Hurigil, "Noel Bayramını idrak ediyoruz. Mesih İsa'nın doğuşunu karşılıyoruz. Bu mutlu günde kilisemiz hınca hınç doldu. Sadece Antakya'dan değil, Türkiye'nin her yerinden bütün inançlar kilisemize geldiler. Noel bayramının ve yaklaşan yeni yılın başta ülkemize dünyaya ve bütün insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. " diye konuştu.

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'ndeki Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde yapılan ayinde, Hazreti İsa'yı anlatan ilahiler okundu, mum yakılıp, dua edildi. Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan içeceklerin dağıtılmasının ardından, katılımcılar mum yakarak dua etti.

İskenderun Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini, kilisenin papazı Dimitri Yıldırım yönetti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Sevdiklerine, kendilerine ve özellikle çocuklarına hediyeler verdiklerini belirten Yıldırım, "Noel bayramımızı kutlayan sayın valimize, kaymakamımıza, belediye başkanlarımıza ve herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'mize, devlet büyüklerimize ve milletimize huzur, barış, bolluk, kardeşlik ve mutluluk getirmesini Rab Allah'tan diler iyi bayramlar dilerim." diye konuştu.

İskenderun Ortodoks Cemaat Vakfı Başkanı Can Teymur, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede yaşayan Hristiyan vatandaşların Noel'ini kutladı.

"Yeni yılda başta tüm insanlık alemi için ülkemizin, milletimizin huzur, mutluluk, barış ve başarı dolu bir yıl geçirmesini diliyorum." diyen Teymur, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz bizim için de çok değerlidir. Ülkemizin bu konuda hayatını feda etmiş aziz şehitlerimize bu vesileyle bir kez daha rahmet diliyorum. Onlara manevi duygularında saygıyla eğiliyorum. Hem ülkemizi hem de silahlı kuvvetlerimizin Allah her zaman için korusun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Biz bu mutluluğu ve bahtiyarlığı her zaman ve asırlardan beri burada yaşayan vatandaşlar olarak her zaman şükranla yad ediyoruz."

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