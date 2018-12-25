Hatay'da Noel kutlamaları

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyet, Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı.

Doğan, Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ziyarette yaptığı konuşmada, tüm Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı'nı tebrik etti.

Antakya'nın yüzyıllardır medeniyetlere beşiklik yaptığını belirten Doğan, "Bayramlar sevincin arttığı, birlik ve beraberliğin coşkuya karıştığı günlerdir. Ben de Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bizler onlarla bu toprakta yaşamaktan mutluyuz. Eminim ki onlar da bizlerle beraber bu toprakta yaşamaktan mutlu. Sokaklarımıza, caddelerimize, sosyal yapımıza renk katıyorlar. Böyle bir coşkunun Antakya'da yaşanması tüm sosyal kesimler için sevindirici." dedi.

Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hatay'ın sevginin başkenti olduğunu vurguladı.

Hatay'daki barış ve kardeşlik ortamının tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini vurgulayan Hurigil, konuşmasını şöyle sürdürdü: