HABER

Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlere mektup gönderdi.İskenderun İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde düzenlenen törende hep bir ağızdan Gündoğdu Marşını okuyarak Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdiler.Okulun müdürü Haşim Ekener, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile birlikte Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklerimize bir nebze de olsun moral verebilmek için ve canımızla kanımızla yanlarında olduklarımızı bilmeleri için bugün burada hep birlikte selam gönderiyoruz ve Allah yar ve yardımcınız olsun diyoruz" dedi.Öğrenciler tarafından Mehmetçiklere yazılan mektuplar arasında yer alan "Selam Olsun" şiiri ise sınıf öğretmeni Dilek Aydın tarafından okundu.Törenin sonunda öğrenciler yazdıkları mektupları Türk bayrağı ile hazırlanan posta kutusuna koyarak asker selamı verdiler.

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlere mektup gönderdi.
İskenderun İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde düzenlenen törende hep bir ağızdan Gündoğdu Marşını okuyarak Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdiler.
Okulun müdürü Haşim Ekener, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile birlikte Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklerimize bir nebze de olsun moral verebilmek için ve canımızla kanımızla yanlarında olduklarımızı bilmeleri için bugün burada hep birlikte selam gönderiyoruz ve Allah yar ve yardımcınız olsun diyoruz" dedi.
Öğrenciler tarafından Mehmetçiklere yazılan mektuplar arasında yer alan "Selam Olsun" şiiri ise sınıf öğretmeni Dilek Aydın tarafından okundu.
Törenin sonunda öğrenciler yazdıkları mektupları Türk bayrağı ile hazırlanan posta kutusuna koyarak asker selamı verdiler.

Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

Hatay’da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Harekatta yaralanan uzman çavuş: Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar

Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.