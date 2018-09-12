HABER

Hatay’da orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 19:29 | Son Güncelleme

HATAY'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanında henüz bilinmeyen  nedenle yangın çıktı.

Hatay’da orman yangını (1)

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Erzin ilçesinde ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Amanos Dağları Küllü Yaylası mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; 2 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 6 iş makinesi, 10 su tankı ile müdahale etti. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının 15 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi. Kentmen, sarp ve kayalık bir bölgedeki alevlere müdahalenin devam ettiğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Hatay’da orman yangını (1)

PARTNEREğer poponuzu dikleştirmek istiyorsanız...Eğer poponuzu dikleştirmek istiyorsanız...
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulunduTürkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
Edremit'teki mesaj cinayetine 3 tutuklamaEdremit'teki mesaj cinayetine 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!

Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.