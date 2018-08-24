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Hatay'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Özengili Mahallesi dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye bir helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı, bir ilk müdahale aracı yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, gazetecilere, yangının anız ateşinden kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.

Ekiplerin yangının mahalleye ve tarım alanlarına sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldıklarını ifade eden Ketmen, yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.

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hatay orman yangını

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