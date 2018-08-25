Hatay'da orman yangını

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Ballıöz Mahallesi dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, 2 dozer ve 1 ilk müdahale aracı yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının bahçe temizliğinden kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.
Ketmen, ekiplerin hızlı ve özverili çalışmasıyla alevlerin kısa sürede kontrol altına aldıklarını kaydetti.
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