HABER

Hatay’da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

HATAY'da dün gece başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay’da orman yangını

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da dün gece başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi Radar mevkisi ormanlık alanda dün gece yangın çıktı. Kaçak avcıların yaktığı ateşten çıktığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 10 hektarlık alana zarar verdi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çok sarp bir bölgede çıkan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 20 itfaiye ve ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 4 dozer ve yaklaşık 300 orman işçisi ile müdahale ediliyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

FOTOĞRAFLI

Hatay’da orman yangınıHatay’da orman yangınıHatay’da orman yangını

PARTNERTok tutan yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?Tok tutan yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?
Göğsüne isabet eden yorgun mermiyle yaralandıGöğsüne isabet eden yorgun mermiyle yaralandı
Tekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralıTekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Emeklilere zam müjdesi

Emeklilere zam müjdesi

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Diğer Haberler
Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.