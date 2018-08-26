Hatay’da orman yangını

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da dün gece başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi Radar mevkisi ormanlık alanda dün gece yangın çıktı. Kaçak avcıların yaktığı ateşten çıktığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 10 hektarlık alana zarar verdi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çok sarp bir bölgede çıkan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 20 itfaiye ve ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 4 dozer ve yaklaşık 300 orman işçisi ile müdahale ediliyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

