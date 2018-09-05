Hatay'da orman yangını

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Hassa ilçesinde, dağlık alanda orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise sürüyor.
Yangın, öğle saatlerinde Torosların eteğinde bulunan Güvenç ile Yuvalı mahalleleri arasındaki Yoncalık mevkiindeki makilik ve kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve 30 kişilik ekiple müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi
Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması!
ABD'de havalimanında büyük panik! Uçak karantinaya alındı, polis ve ambulanslar etrafını sardı!
Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!
Gazinoda tanışıp evlendi! 18 gün sonra boğarak öldürdü!
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Okuyucu Yorumları 0 yorum