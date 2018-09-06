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Hatay'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

  HATAY'ın Arsuz ilçesinde ahırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Hatay'da orman yangını

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'ın Arsuz ilçesinde ahırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alınan yangında 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Haymaseki Mahallesi'ndeki büyükbaş çiftliğindeki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bölgedeki çam ağaçlarına sıçradı. Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan alevlere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 10 arazöz, iş makineleri ve 50 işçi müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bu arada yangında 1 kişi hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen alevlerin kontrol altına alındığını belirterek, "Yangın ihbarı alınır alınmaz bölgeye ekiplerimizle müdahale ettik. Alevler şu an için kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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