Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Küllü yaylası eski çalılık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 5 helikopter, iki uçak, 30 arazöz, 4 dozer, bir greyder, 10 su tankı, 5 teknik eleman ve 200 söndürme işçisiyle müdahale edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, alınan orman yangını ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek çalışmalara başladığını belirtti.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade eden Ketmen, yangının 15 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

