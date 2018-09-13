Hatay'da orman yangını 

Ufuk AKTUĞ/BELEN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Belen ilçesinde trafoda meydana gelen patlama nedeniyle orman yangını çıktı. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Belen ilçesinde gece saatlerinde Soğukoluk mevkiinde trafoda meydana gelen patlama sırasında kıvılcımlar ağaçları tutuşturdu. Ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 10 arazöz, 5 su tankı ve bir iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan da 1 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile müdahale edildi.
Ekiplerin karadan ve havadan söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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