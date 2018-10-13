Hatay'da orman yangını

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi kırsalında orman yangını çıktı. Alevlere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarına iki helikopter ve bir yangın söndürme uçağı da destek verdi. Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının geniş bir alanda etkili olduğunu, çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediğini belirtti. Ketmen, yangını yaklaşık 6 saat içerisinde kontrol altına alabileceklerini düşündüğünü söyledi.
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