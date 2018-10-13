Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi Kaledibi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, iki helikopter, bir uçak, 11 arazöz, bir dozer, bir greyder, 4 su tankı ve çok sayıda söndürme işçisiyle müdahale edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, alınan ihbar üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek çalışmalara başladığını belirtti.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü ifade eden Ketmen, yangının 10 hektarlık alanda etkili olduğunu bildirdi.

