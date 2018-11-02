Hatay'da orman yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, Denizciler Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 4 su tankı, 10 arazöz ve 30 söndürme ekibiyle müdahale edildiğini belirtti.
Yangının yerleşim yerine yakın olduğunu ifade eden Ketmen, yaklaşık bir hektar alanın zarar gördüğü yangının, kontrol altına alındığını bildirdi.
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