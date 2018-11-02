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Hatay'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 21:24 | Son Güncelleme

İskenderun ilçesinde 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, Denizciler Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 4 su tankı, 10 arazöz ve 30 söndürme ekibiyle müdahale edildiğini belirtti.

Yangının yerleşim yerine yakın olduğunu ifade eden Ketmen, yaklaşık bir hektar alanın zarar gördüğü yangının, kontrol altına alındığını bildirdi.

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hatay orman yangını

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