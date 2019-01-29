HABER

Hatay’da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 04:59 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi’nde bulunan sit alanında belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi’nde bulunan sit alanında belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yangında 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangın söndürme çalışmalarında yüksek alandan aşağıya düşerek yaralanan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Tartıştığı babaannesini pompalı tüfekle vurarak öldürdüTartıştığı babaannesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Amanoslar'da teröristlere ait 9 sığınak tespit edildiAmanoslar'da teröristlere ait 9 sığınak tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.