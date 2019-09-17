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Hatay'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 22:52 | Son Güncelleme

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde, ormanlık alanda birçok noktada aynı anda  yangın çıktı.

HATAY, (DHA)- HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde, ormanlık alanda birçok noktada aynı anda yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı.
Saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkiindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Birçok noktada aynı anda çıktığı tespit edilen yangınlara 20 arazöz, 10 su tankı ve 5 iş makinesi ile müdahale edildi. Yangın, kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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