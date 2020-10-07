HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’da orman yangını

Hatay’da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 02:26 | Son Güncelleme

Hatay’da gece saatlerinde orman yangını çıktı.

Hatay’da gece saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, güçlükle kontrol altına alındı.

Antakya ilçesine bağlı Gökçegöz mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale eden Antakya Orman İşletme ekiplerine, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi.
Orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu 3 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri orman yangınıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındıBAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı
Donald Trump’ın sağlık durumu nasılDonald Trump’ın sağlık durumu nasıl
1/
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi
Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi
Ünlü oyuncunun eşi hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncunun eşi hayatını kaybetti!
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 6 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 6 Ekim koronavirüs tablosu
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Bilim insanından çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde yayılmıyor
Bilim insanından çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde yayılmıyor
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
Diğer Haberler
BAE destekli GGK’ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı
BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan AİHM’e sert tepki
Türkiye'den AİHM'nin skandal kararına çok sert tepki
Kocaeli'de kötü koku vatandaşları ayağa kaldırdı! Kaymakam devreye girdi
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Mersin'de seyir halindeki TIR’ın yükü kaydı, limon sandıkları otoyola saçıldı
Yüzlerce kasa limon otoyola saçıldı
Beşiktaş’ta dönercide korkutan yangın
Beşiktaş’ta korkutan yangın
Kahramanmaraş'ta günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.