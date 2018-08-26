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Hatay’da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

YANGIN KONTROL ALTINDA Hatay'ın Antakya ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle bugün saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Hatay’da orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINDA
Hatay'ın Antakya ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle bugün saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ekiplerin çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığını belirterek, alevlerin yaklaşık 30 hektarlık alana zarar verdiğini ifade etti. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı belirtildi.

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Hatay’da orman yangını (2)Hatay’da orman yangını (2)

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