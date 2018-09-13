Hatay'da orman yangını (2)

BELEN'DE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk mevkiinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor. Yaklaşık 10 hektarın zarar gördüğü yangın, bölgede yerleşim yerlerinin çok yakınında sürüyor.
ERZİN'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Dün öğlen saatlerinde başlayan Erzin ilçesi Amanos Dağları Küllü Yaylası mevkiinde sarp ve kayalık bölgedeki yangın ise kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanırken, bölgede 15 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı. Görevlilerin soğutma çalışması yürüttüğü belirtildi.
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