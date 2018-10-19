Hatay'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Samandağ ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bahçe temizliği yapılırken yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 hektarlık alanın zarar gördüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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