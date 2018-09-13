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Hatay'da orman yangını (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 13:54 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk mevkisindeki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Hatay'da orman yangını (3)

KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk mevkisindeki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre, yangının 10 hektarlık alanda etkili olduğu açıklandı. Yangında çatısı ve pencereleri tutuşan ev, helikopterden bırakılan suyla yanmaktan kurtarıldı. Bir bölümü hasar gören evde yakınlarının oturduğunu söyleyen İskenderun İlçe Sağlık Müdürü Volkan Yeter, yangının söndürülmesi için bölge halkının da mücadele verdiğini vurguladı. Evdeki yaşlılar ile çocukların çıkarılarak, güvenli alana alındığını belirten Yeter, "Tüm bölge halkı yangının söndürülmesi için görevli ekiplere destek vermeye çalışıyor. Biz evlerimizden vazgeçtik. Ormanımız kurtulsun, onu istiyoruz. Çünkü şu anda ciğerimiz yanıyor" dedi.
Bölgede kontrol altına alınan yangın sonrası ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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Hatay'da orman yangını (3)Hatay'da orman yangını (3)Hatay'da orman yangını (3)Hatay'da orman yangını (3)

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