HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’da orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü

Hatay’da orman yangını: 3 hektar alan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 18:10 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangında 3 hektar orman alanı kül oldu.Edinilen bilgiye göre, Kösrelik Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangında 3 hektar orman alanı kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kösrelik Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, Yayladağı Orman İşletme Şefliğine ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangın, köylülerinde desteğiyle kontrol altın alınarak söndürüldü.
Soğutma çalışları devam ederken, Yayladağı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
AK Parti MYK toplandıAK Parti MYK toplandı
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştüÇumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştü
En Çok Okunan Haberler
Polis ve bekçi birbirine girdi! O anlar böyle görüntülendi
Polis ve bekçi birbirine girdi! O anlar böyle görüntülendi
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Korkutan görüntü! Eynerce deresi renk değiştirip köpürdü
Korkutan görüntü! Renk değiştirip köpürdü
AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı
Büşra hemşireye hakaret etmişti! O soruya bakın ne cevap verdi
Büşra hemşireye hakaret etmişti! O soruya bakın ne cevap verdi
CHP'li Mustafa İnce'nin yargılandığı davada karar
CHP'li Mustafa İnce'nin yargılandığı davada karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.