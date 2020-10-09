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Hatay’da orman yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 23:35 | Son Güncelleme

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor.

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor. Suriye-Yayladağı sınırında ve Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı mevkiinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamadı. Ekipler alevleri çevrelemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangına onlarca arazöz ve itfaiye personeli ile müdahale ediliyor. Yayladağı-Suriye sınırının Suriye tarafında çıkan orman yangını da Türkiye’ye sıçramadan kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde Arsuz ilçesi Hacıahmetli mevkiinde çıkan orman yangını ise ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. İki bölgede de soğutma çalışmaları sürüyor.
Bugün içerisinde Hatay’ın Belen, İskenderun, Arsuz, Samandağ ve Erzin ilçeleri ile Yayladağı-Suriye sınırında çıkan orman yangınları panik yaşatırken, devam eden tek yangın olan Belen yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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