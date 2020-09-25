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Hatay’da ormanı kundaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

Hatay’ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda, 4 farklı noktada yangın çıkarırken elinde çakmakla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.Arsuz ilçesinde orman yangınına müdahale eden ekipler tarafından yangın bölgesinde yakalanan ve gözaltına alınan Fatih M., Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.İskenderun Adliyesine getirilen şahıs soruları cevapsız bıraktı.

Hatay’da ormanı kundaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Hatay’ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda, 4 farklı noktada yangın çıkarırken elinde çakmakla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Arsuz ilçesinde orman yangınına müdahale eden ekipler tarafından yangın bölgesinde yakalanan ve gözaltına alınan Fatih M., Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
İskenderun Adliyesine getirilen şahıs soruları cevapsız bıraktı. Elinde çakmakla yakalanan Fatih M.’nin Gaziantep’ten geldiği, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Hatay’da ormanı kundaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

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