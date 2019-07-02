Hatay’da ormanlık alan yandı

Halil İbrahim KARAÇAY-Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Antakya ilçesinde bahçe temizliğinde otların yakılması sırasında alevler, ormana sıçradı. Yangın, itfaiyenin kısa süreli müdahalesi sonucu söndürüldü. İlçedeki Narlıca Mahallesi'nde bahçe temizliği sonrası vatandaşlar tarafından yakılan otlardan yükselen alevler, ormanlık alana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, bir müdahale aracı, 3 arasöz, 2 su tankı ve 16 orman işçisi ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması sürüyor.

