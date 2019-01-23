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Hatay'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 18:59 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ve Arsuz ilçe sınırında duvara çarpan otomobilde bulunan Cemre Köşker yaşamını yitirdi, 3 kişi de ağır yaralandı.

Hatay'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ve Arsuz ilçe sınırında duvara çarpan otomobilde bulunan Cemre Köşker yaşamını yitirdi, 3 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, İskenderun ile Arsuz ilçe sınırındaki Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Arsuz yönüne ilerleyen, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu duvara çaptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından kaza yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları yoğun çaba sonucu çıkardı. Ambulanslarla yakındaki hastanelere götürülen yaralılardan Cemre Köşker müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

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Hatay'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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