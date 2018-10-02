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Hatay'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:29 | Son Güncelleme

Hatay'da otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ziya Nurdağ'ın (32) kullandığı 31 PP 271 plakalı otomobil, Topboğazı mevkisinde sulama kanalına düştü.

Kazada sürücü ile eşi Nurten ve 4 yaşındaki kızları Gülsüm Elif Nurdağ yaralandı.

AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaza Kırıkhan

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