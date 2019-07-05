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Hatay'da otomobildeki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 22:08 | Son Güncelleme

Hatay Valiliği: - "Reyhanlı'da meydana gelen patlamayla ilgili olarak CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin tarafından yapılan basın açıklaması, olayın mahiyeti ve oluş şekli güvenlik güçleri tarafından tespit edilmeden, deliller toplanıp adli makamlara iletilmeden ve ülkemizde yaşayan sosyal grupların hassasiyeti göz önünde bulundurulmadan yapılan bir açıklama olmuştur"

Hatay Valiliğince, CHP Hatay Milletvekili Sayın Suzan Şahin'in Reyhanlı ilçesinde 3 Suriyelinin öldüğü otomobildeki patlamayla yönelik değerlendirmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Şahin'in açıklamalarının olayın oluşuyla ilgili bazı gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Reyhanlı'da meydana gelen patlamayla ilgili olarak CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin tarafından yapılan basın açıklaması, olayın mahiyeti ve oluş şekli güvenlik güçleri tarafından tespit edilmeden, deliller toplanıp adli makamlara iletilmeden ve ülkemizde yaşayan sosyal grupların hassasiyeti göz önünde bulundurulmadan yapılan bir açıklama olmuştur. Olayın oluşu ile ilgili bilgilerin bir kısmının gerçeği yansıtmadığı gibi soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve gizliliğini ihlal edecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi açısından bu tür açıklamaların yetkili organlar tarafından yapılmasının yerinde olacağı aşikardır. Ayrıca, adli süreci etkilemeye yönelik bu açıklamalar hukukun da konusudur."

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlamada araçtaki 3 Suriyeli ölmüştü.

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