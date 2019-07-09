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Hatay'da otomobildeki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 18:11 | Son Güncelleme

Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili 5 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 21’e yükseldi - Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edilirken, patlamayla ilgisi bulunmadığı belirlenen 8 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

İlçede, 5 Temmuz’da meydana gelen patlamaya ilişkin 16 kişiyi gözaltına alan polis, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yaptığı çalışamalar sonucunda 5 şüpheliyi daha yakaladı.

Gözaltı sayısının 21’e yükselmesinin ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6’sı adliyeye sevk edildi.

Zanlılar arasındaki 8 Suriyeli ise olayla ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Adliyeye sevk Araç patlaması hatay reyhanlı

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