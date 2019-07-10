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Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

HATAY'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Selim Boztepe, yaşamını yitirdi.

Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Selim Boztepe, yaşamını yitirdi.
Kaza, merkez Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Antakya'dan Altınözü ilçesi yönüne giden M.A.A yönetimindeki 31 E 1143 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Boztepe'ye çarptı. Yaralanan Boztepe, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Boztepe, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü M.A.A, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

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Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldüHatay'da otomobilin çarptığı yaya öldüHatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü

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