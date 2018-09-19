Hatay’da pamuk tarlasında uyuşturucu operasyonu

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik pamuk tarlasında düzenlenen operasyonda 4 ayrı poşet içerisinde 151 adet paketlenmiş halde 307 bin 418 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu T.S.A. isimli bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını önlemeye yönelik çalışmalar yürüten narkotik birimleri, Reyhanlı ilçesi Konuk Mahallesi yakınlarındaki bir pamuk tarlasına operasyon düzenledi. Yapılan aramalar sonucunda 4 ayrı poşet içerisinde 151 adet paketlenmiş halde 307 bin 418 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda kaçmaya çalışan T.S.A. isimli Suriye'li vatandaş yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından T.S.A., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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