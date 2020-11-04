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Hatay’da paramotor, yamaç paraşütü ve paratrekking faaliyetleri yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 13:57 | Son Güncelleme

Hatay’da her türlü yamaç paraşütü, paramotor, paratrekking faaliyetleri 6 ay süreyle yasaklandı.Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay’ın coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas olması dolayısı ve terörle mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için kararın alındığı belirtildi.

Hatay’da her türlü yamaç paraşütü, paramotor, paratrekking faaliyetleri 6 ay süreyle yasaklandı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Hatay’ın coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas olması dolayısı ve terörle mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için kararın alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimizin coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas bir konumda bulunması ve komşu sınır ülkedeki karışıklıklar da dikkate alındığında, terörle mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, kamu düzenin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından ilimiz genelinde her türlü yamaç paraşütü, paramotor, paratrekking faaliyetleri 4 Kasım 2020-4 Nisan 2021 tarihleri arasında 6 ay süreyle yasaklanmıştır.”

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