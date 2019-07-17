Hatay’da parçalı Ay tutulması böyle görüntülendi

Hatay’ın Belen ilçesinde parçalı Ay tutulması, cami ve Türk bayrağı manzarasında güzel görüntüler oluşturdu.

16 Temmuz’u 17 Temmuz’a bağlayan gece parçalı Ay tutulması gerçekleşti. Parçalı Ay tutulması tüm Türkiye’den izlenebilirken, Hatay’ın Belen ilçesinde tutulma muhteşem bir manzara oluşturdu.