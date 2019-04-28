Hatay’da Paskalya Bayramı ayinle kutlandı

Hatay’da, Hristiyan Ortodoks Cemaati tarafından Paskalya Bayramı nedeniyle kilisede ayin düzenlendi.

Antakya Ortodoks Kilisesi’nde Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum, Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 10.Yuhanna’nın vekili Selevkiya Metropoliti Efram Maluli ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil’in yönettiği ayine katılan Hristiyan vatandaşlar, ilahiler söyleyerek mumlar yaktı. Ayinde, İncil’den bölümler okunup dua edildi, dilek tutulup mum yakıldı, ilahi okundu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ayin Kilise bahçesinde devam etti. Burada konfeti gösterisi gerçekleştirildi.