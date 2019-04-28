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Hatay'da Paskalya Bayramı kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 13:07 | Son Güncelleme

Hatay Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu ve beraberindeki kanaat önderleri, Paskalya Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti, yumurta tokuşturdu

Hatay Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu ve beraberindeki bazı kanaat önderleri, Paskalya Bayramı nedeniyle Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti, yumurta tokuşturdu.

Hersanlıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Hatay'da bütün renklerin bir arada olduğunu belirtti.

Hatay'a göreve geldiğinde değişik bir iklime geldiğini fark ettiğini ifade eden Hersanlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün burada gerçekten bütün kanaat önderlerinin ve semavi dinlerinin temsilcilerinin söylemiş oldukları hadiseler bizim birliğimizin ve beraberliğimizin bir göstergesidir. Ben bu birliğin ve beraberliğin bir sonsuzluk içerisinde devam etmesini temenni ediyorum. Hristiyan Ortodoks cemaatinin Paskalya Bayramı'nı kutluyor, sağlıklar, mutluluklar diliyorum."

Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil de bugün kutladıkları Paskalya Bayramı'nın Hristiyanların en büyük bayramı olduğunu söyledi.

Hurigil, Antakya'nın yüzyıllardır aynı Allah'a ibadet eden, çan sesinin ezan sesine, ezan sesinin hazan sesine karıştığı müstesna şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Kutlamaya katılan Vali Vekili Hersanlıoğlu ve diğer kanaat önderleri, gelenek gereği birbirleriyle yumurta tokuşturdu.

Programa Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Emin Okuyucu, Musevi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu, Antakya Ortodoks Kilisesi Pederi Jan Dellüller, Antakya Katolik Kilisesi Papazı Domanico Bertogli, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve Hristiyan vatandaşlar katıldı.

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