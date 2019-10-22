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Hatay'da pelikanların göç yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun-Arsuz ilçeleri arasındaki bölgede pelikanların göç yolculuğu, renkli görüntüler oluşturdu.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun-Arsuz ilçeleri arasındaki bölgede pelikanların göç yolculuğu, renkli görüntüler oluşturdu.

Üreme ve yazı geçirmek için Türkiye'nin farklı bölgelerine gelen bazı kuş türleri, sonbaharın gelişiyle birlikte güneye göç etmeye başladı. Coğrafi konumu nedeniyle göçmen kuşlar için önemli bir göç rotası olan Türkiye'de kuzeyden güneye ilerleyen kuşlar, Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçeleri arasındaki bölgeden geçiş yaptı. Görsel şölen sunan pelikanlar, Kuzey Avrupa ve Asya’dan göç eden kuşlar arasında yer alıyor. Özellikle sahil bandını kullanarak ilerleyen binlerce pelikanın Hatay’ın kıyı kesimini kullandıkları göç sırasında zaman zaman denize inip, dinlendikleri gözlendi. Beslenip, dinlenen pelikanlar, sonra yeniden yoluna devam etti.

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