HABER

Hatay'da pikap apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 19:43 | Son Güncelleme

Hatay'da pikap apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde apartman boşluğuna düşen pikaptaki 2 kişi ağır yaralandı.

Gürhan Özdemir'in (32) kullandığı 31 B 2840 plakalı pikap, Kurtuluş Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik apartman boşluğuna düştü.

Kazada, sürücüsü ile yanında bulunan Bayram Karacagir (23) ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, apartmanın zemin katında bulunan dairenin penceresinde ve duvarında hasar meydana geldi.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Işık, Denizcilik Fakültesi çalışmalarına devam ediyorIşık, Denizcilik Fakültesi çalışmalarına devam ediyor
Teknofest 2018'e en çok öğrenci katılımı sağlayan okullara 3D yazıcı hediye edildiTeknofest 2018'e en çok öğrenci katılımı sağlayan okullara 3D yazıcı hediye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay Kaza Kırıkhan

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

Beren Saat, sosyal medyayı ikiye böldü

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü

TIR devrildi: Ölüler var!

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası

Eşini öldürüp 4 parçaya bölmüştü Karar verildi

Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da korkutan yangın

Arnavutköy'deki teker faciasından iyi haber

Görüntüler dehşete düşürmüştü! İyi haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.