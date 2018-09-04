Hatay'da PKK/KCK operasyonu

Hatay'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen, aralarında HDP İskenderun ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla bazı kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında HDP İskenderun ilçe yöneticilerinin de olduğu Ş.M.Ş, B.M, Ş.M, T.M, Ç.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerden G.N'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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