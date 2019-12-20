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Hatay’da PKK’lı teröristlerin sığınak ve depoları bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:42 | Son Güncelleme

Hatay’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 3 sığınak ve 9 depo bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, 18 Aralık Çarşamba gününden itibaren İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışmalar sonucu PKK’lı teröristlerce il merkezi kırsalındaki araziye gizlenmiş yaşam malzemesi olduğu bilgisinin alındığı bildirildi.

Hatay’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 3 sığınak ve 9 depo bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, 18 Aralık Çarşamba gününden itibaren İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışmalar sonucu PKK’lı teröristlerce il merkezi kırsalındaki araziye gizlenmiş yaşam malzemesi olduğu bilgisinin alındığı bildirildi. Amanoslar kırsalında icrasına başlanılan "Amanoslar 2019/760 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz-69" operasyonunda, temas araması faaliyeti esnasında 9 depo ve 3 adet sığınak tespit edildi. Sığınaklardan birisinin 6 odalı ve kat kat olduğu belirlendi.
Sığınak ve depolarda, 1 adet büyük telsiz, 1 adet 90 amper akü, 1 adet akümülatör, 1 adet EYP anahtarı, 50 metre EYP kablosu, 50 metre fünye takılı EYP kablosu, 60 metre sarı renkli saniyeli fitil, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet kırılmış tablet, 2 adet 90’lık teyp kaseti, 70 adet büyük boy pil, 5 adet pil bloğu, 1 adet 150 sayfalık içerisi yazılı defter, 0,5 litre asit, 2 adet radyo, 80 metre elektrik kablosu; 1 adet tüplü katalitik soba, 1 adet mutfak tüpü, 1 adet piknik tüpü, çok miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların azim ve kararlılık içerisinde devam edeceği belirtildi.

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