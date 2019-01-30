Hatay'da rüzgar türbininin motorunda yangın

Ali ARSLAN-Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki rüzgar türbininin motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Türbindeki yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Yayladağı'na bağlı Sebenoba Mahallesi'ndeki rüzgar türbinlerinden birinin motor bölümünde, öğleden sonra, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgede elektrik üretimi için kurulan türbinin motor bölümündeki yangının söndürülmesi için enerji firması ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.
FOTOĞRAFLI
İşte açığa alınan personel sayısı
Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum