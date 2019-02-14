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Hatay'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 19:31 | Son Güncelleme

Hatay'da sağanak

Hatay'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Tahtaköprü Barajı'ndan yapılan su tahliyesi, Amik Ovası'ndaki su seviyesini yeniden yükseltti.

Merkez Antakya ilçesine bağlı Aşağı Oba Mahallesi ile Reyhanlı ilçesine bağlı Kumtepe ve Karacanlık mahallelerindeki bazı evleri su bastı.

Mahallelerde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin set yapma çalışmaları devam etti. Çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

Aşağı Oba Mahallesi'nde ise çok sayıda mezar su altında kaldı. Yağış nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana geldi.

Öte yandan, mera alanları su altında kalan 3 mahalledeki 79 büyükbaş ve küçükbaş besicisine Reyhanlı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce 63 ton yem ile 40 ton saman yardımı yapıldı.

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hatay sağanak su baskını

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