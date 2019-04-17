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Hatay'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 20:25 | Son Güncelleme

Birçok caddede su birikintileri oluştu, Tarihi Uzun Çarşı'da ise iş yerlerini su bastı

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gün boyu etkili olan yağış nedeniyle Antakya ve Defne ilçesindeki bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Araçlar caddelerde güçlükle ilerlerken, yolda kalan bazı araçlar da iş makineleri yardımıyla çekildi.

Tarihi Uzun Çarşı'da bazı iş yerlerini ise su bastı. Bazı esnaflar iş yerlerini su baskınından dolayı kapatmak zorunda kaldı.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde ise bahçe duvarının çökmesi sonucu bir otomobilde maddi hasar oluştu.

Karayolları ve belediye ekipleri caddelerde biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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Antakya Antakya Uzun Çarşı esnaf hatay sel

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