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Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

14.06.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sabahın etken saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle kentteki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı noktalarda araçların güçlükle ilerlediği ilçede sağanak devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:11
Öğle
12:41
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:36
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

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