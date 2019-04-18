HABER

HATAY'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 04:00 | Son Güncelleme

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu.

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle bir okulun istinat duvarı yıkıldı, okul bahçesindeki 10 araç sele kapıldı. Selde devrilen bazı ağaçlar elektrik ve telefon hatlarına zarar verirken, bazı evleri de su bastı.

Dün akşam saatlerinde Antakya ilçesinde başlayan yağmur, gece saatlerinde etkisini arttırarak sağanağa döndü. 2 saat süren sağanak yağış kent genelinde hayatı felç etti. Sel nedeniyle Bağrıyanık Mahallesi Kapalıdere Sokak'ta bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat ve Tasarım Meslek Yüksek Okulu'nun istinat duvarı yıkıldı. İstinat duvarının yıkılmasıyla okul bahçesinde bulunan iki ağaç devrildi. Ağaçlar sokaktaki bir evin odunluğunun üzerine devrilerek elektrik ve telefon hatlarına zarar verdi. Sel sularına kapılan 10 araç zarar görürken, bazı evlerin bodrum katlarını da su bastı.

Sağanağın ardından belediye ekipleri ile polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri selde hasar gören bölgelere sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipler, devrilen ağaçları yerinden kaldırdı, devrilme tehlikesi bulunan bir ağacı da sökerek kapanan yolu trafiğe açtı. Ağaçların kaldırılmasının ardından TEDAŞ ekipleri çalışma başlatarak mahalleye yeniden elektrik verdi. Kentte hasar tespit çalışmaları devam ederken, yaşanan sel felaketinde can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

PARTNERBakın kimle evliymiş!Bakın kimle evliymiş!
Arkadaş kavgası ölümle bitti!Arkadaş kavgası ölümle bitti!
D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandıD-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Belediye Meclis toplantısında "İstiklal Marşı" tartışması

Belediye Meclis toplantısında "İstiklal Marşı" tartışması

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehir'de arkadaş kavgası: Birbirlerini bıçaklayarak öldürdüler

Arkadaş kavgası ölümle bitti!

Sarıyer'de, parkta küfür nedeniyle kavga çıktı: 2 kişi bıçaklandı

Parkta 'küfür' kavgası kanlı bitti!

Bakan Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da korkutan deprem!

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 6 yaralı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.