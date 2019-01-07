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Hatay'da sağanakla Amik Ovası sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

HATAY'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı.

Hatay'da sağanakla Amik Ovası sular altında kaldı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay Havalimanı çevresindeki tarım arazileri de göle döndü.
Kentte son 3 gündür devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Amik Ovası'nda birçok ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay Havalimanı çevresinde bulunan tarım arazileri de göle döndü. Hatay'a tarım işçisi olarak çalışmaya gelen kişilerin kurdukları çadırlar da sular altında kaldı. Sular tarlalara giden stabilize yolları da kapladı.
METEOROLOJİ'DEN DOĞU AKDENİZ İÇİN UYARI
Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiği bildirildi. Yarın akşama kadar Adana, Osmaniye, Hatay'ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman için sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Hatay'da sağanakla Amik Ovası sular altında kaldıHatay'da sağanakla Amik Ovası sular altında kaldıHatay'da sağanakla Amik Ovası sular altında kaldıHatay'da sağanakla Amik Ovası sular altında kaldı

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