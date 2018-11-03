Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Birliği (İLESAM), Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze-Şiir-Müzik programı kapsamında, Hatay'da şiir programı gerçekleştirdi.

Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Aslan İLESAM yetkilileriyle görüşmelerinde müzelerdeki kültürel hayatı canlandırmak için projenin ortaya çıktığını belirtti.

Aslan, "Müzelerimizin bulundukları il ya da ilçelerdeki insanların kültür ve sosyal hayatına nasıl katkı sunabiliriz diye İLESAM yetkilileriyle konuştuk ve bu proje ortaya çıktı. Bakanlık olarak İLESAM ile el ele vererek İLESAM'ın bütün ustalarını, söz üstatlarını ülkemizin çeşitli şehirlerine götürerek halkımızın gönül dünyalarına dokunmalarını istedik." dedi.

Programa katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten İLESAM Genel Muhasibi Pehlivan Uzun, Türkiye'nin telif hakları konusunda faaliyet yürüten en büyük meslek birliği olduklarını ifade etti.

Program şairlerin şiir okumalarının ardından, Türk Sanat Müziği konseriyle sona erdi.

